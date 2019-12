Senador Juan Antonio Coloma: Tenemos un problema severo en las instituciones cuando el ruido de la calle desplaza a la voz de la conciencia

El senador Juan Antonio Coloma en unas recientes declaraciones que ofreció y que fueron publicadas en un reportaje en el diario El Mercurio, dijo abiertamente estar desilusionado y frustrado ante lo sucedió por Andrés Chadwick quien quedó fuera del mundo público por los próximo cinco años, esto tras haber omitidos actos que habrían generados actos de violaciones de los derechos humanos durante los días que ejerció como Ministro de Interior al momento en que se originó el estallido social el pasado 18 de octubre.

En este sentido y haciendo una jerarquización de las ya publicada entrevista del Senador quien fue compañero en Derecho de la UC de Chadwick, éste indicó que es duro que cuando a una persona que se conoce de toda la vida es condenado por algo tan violento aunque, “uno está preparado para muchas cosas pero nunca para la injusticia histórica que enloda la honra y trayectoria futura de una persona por razones política que daña indirectamente la democracia”.

Es importante recordar que el senador Coloma junto al referido ex Ministro de Interior fue uno de los fundadores de la UDI; por tanto en medio de su entrevista se preguntó lo siguiente, ¿Qué Ministro de Interior va a aplicar estado de excepción si después lo enjuician por omisión en la violencia a los Derechos Humanos?.

Ante este escenario, el Entrevistado agregó a sus declaraciones que es duro ver a personas olvidar el sonar de la conciencia por temor al ruido de la calle, afirmación que realizado convencido de que Chadwick hizo todo lo que pudo. “Se le acusó de dañar deliberadamente y lo subrayo porque es sinónimo de intencionalmente omitiendo actos que habrían generado violación a los DD.HH.

En cuanto a si pudo o no el ex Ministro evitar los abusos a los DD.HH, el senador Coloma afirmó que estudió detalladamente lo que ocurrió el 18 de octubre tomando en cuenta todos los ataques al metro, edificio, entre otros donde todos los sectores llamaron a enfrentar la escala de violencia a “salvar a Chile”, el “senador Insulza con 10 años como Ministro del Interior llamó, no se me olvida a intervenir con firmeza. En ese escenario se decretó estado de excepción, se nombró al mismo general que la expresidenta Bachelet encargó de los incendios del Maule se instruyó a todas las autoridades involucradas sobre la preocupación especial por la defensa de los DD.HH, están sus testimonios, una cantidad de oficios pero eso no importó en el análisis. Me convencí del temor cuando varios nos dijeron que si las calles no estuvieran así habrían actuado de otra forma”.

“Muchos se llevarán su votación a la conciencia, habrán los que piensan honestamente pero varios conocían las circunstancias, han tenido el cargo de Andrés Chadwick y lo han conocido”, aseveró tajantemente el senador Juan Antonio Coloma quien acotó que hace mucho tiempo perdió la ingenuidad. “Tenemos un problema severo en las instituciones cuando el ruido de la calle desplaza a la voz de la conciencia”.