Hospital de Melipilla dio el vamos a nuevo Programa de Cirugía Bariátrica

Mixi Araya tiene 30 años y desde muy pequeña sufrió las consecuencias de la obesidad. Durante años intentó combatirla con dietas y regímenes alimenticios extremos que nunca dieron resultados, llegó a pesar 120 kilos. Su madre Rosario Ulloa sufrió el mismo calvario: 106 kilos que a pesar de los esfuerzos seguían ahí. Eso sumado a otras enfermedades asociadas, como hígado graso, dislipidemia, hipertensión arterial e insulino resistencia.

Ellas son las primeras dos pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica de primer nivel, de la mano de la nueva Unidad de Cirugía Bariátricay Metabólica del Hospital San José de Melipilla. Iniciativa que se viene desarrollando desde el año 2018 en el hospital local y que permitirá dar respuesta a pacientes con obesidad mórbida o severa de toda la provincia.

Este programa es liderado por el Dr. Rodrigo Lynch, cirujano bariátrico del Hospital de Melipilla y cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales entre nutricionista, nutrióloga, psicólogo y otros médicos especialistas,quienes evalúan caso a caso la pertinencia de los pacientes para someterse a esta operación y les permite recuperar un peso saludable, disminuyendo factores de riesgo asociados a otras enfermedades.

En este sentido el Dr. Rodrigo Lynch destacó el esfuerzo que significa implementar una iniciativa de estas características ya que “vimos el impacto desde el punto de vista de salud pública al poder dar respuesta a estos pacientes que de otra forma no podrían acceder a estacirugía en el sistema privado. Y estamos muy contentos como equipo y como hospital de lograr este desafío tan importante porque está comprobado que esta cirugía mejora la calidad de vida de los pacientes que se someten a ella”, indicó.

Este es el caso de Mixi y Rosario quienes ingresaron al programa en el mes de mayo de este año, después de seis meses de controles y preparación se sometieron a una manga gástrica, cirugía que habían estado esperando gran parte de su vida.

“Estoy feliz de contar con esta posibilidad, porque se trata de una intervención muy costosa a la que yo no habría tenido acceso de forma particular. Esto es para mejorar mi salud porque yo he luchado mucho con mi peso y no había logrado bajar”, señaló Rosario Ulloa.

Por su parte MixiAraya se mostró muy agradecida tras su intervención ya que durante años luchó contra la obesidad. “Yo no creo en el cuento del gordito feliz, eso no existe. Es una batalla que uno tiene día a día, así que esto es un cambio rotundo, un cambio de vida para mi, para mi hija. Significa una gran mejora en mi calidad de vida”.

Los ingresos al programa se hacen a través de la derivación desde los consultorios de atención primaria y corresponden a pacientes con algún grado de obesidad, ya sea severa o mórbida, quienes además tienen comorbilidades asociadas.