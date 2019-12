Gobierno presentó Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica que totaliza recursos por US$ 5.500 millones

Fuente: https://www.hacienda.cl/

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dio a conocer esta tarde de ayer lunes en La Moneda el Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica, iniciativa que incorpora una serie de medidas para fortalecer los mecanismos de protección del empleo, la inversión pública, el apoyo a las MiPymes y la reconstrucción del país, para de esta forma impulsar la reactivación económica.

El Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo considera nuevas medidas por US$ 4.800 millones, que se suman a las medidas de capitalización de Banco Estado y apoyo crediticio a las MiPymes vía CORFO previamente anunciadas, totalizando un paquete de US$ 5.500 millones.

Antes de presentar el detalle de las medidas, el Ministro de Hacienda enfatizó en que el Imacec de octubre, que experimentó una caída de 3,4%, reveló que el impacto de los eventos recientes ocurridos en el país está siendo mucho mayor a lo previsto.

“La actividad económica registró una contracción compatible solo con años de crisis económicas que han terminado en recesión. Si bien las cifras de desempleo aún no reflejan la mayor debilidad de la economía, es necesario actuar con sentido de urgencia para atenuar los efectos negativos de este shock sobre el empleo y las familias, especialmente las más vulnerables”, sostuvo el Ministro.

La autoridad explicó que el impacto en la economía no se trata sólo de números. “Implica que miles de empresas y empleos están hoy en riesgo, impactando fuertemente a muchos de nuestros compatriotas. Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente afectadas. Por eso, se suma hoy una nueva prioridad social con sentido de urgencia: proteger el empleo”, destacó.

Ignacio Briones hizo además un llamado a la unidad. “Quisiera hacer un llamado, una invitación a construir una hoja de ruta social compartida. Durante muchos años no fuimos capaces de ver y empatizar a cabalidad con sentidas demandas (…) es hora de enmendar definitivamente el rumbo, y trazar una hoja de ruta social compartida, que nos permita seguir avanzando de forma creíble y responsable. No podemos deshonrar las expectativas que chilenos y chilenas depositan en nosotros. Esta agenda, esta hoja de ruta social compartida, debe ser una prioridad”, indicó.

Medidas contenidas en la Agenda

El Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo asciende en total a US$ 5.500 millones y esta cifra se distribuye en un mayor gasto público por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las MiPymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones.

El Ministro Briones explicó que todas estas medidas son mayoritariamente de carácter transitorio y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño.

El Titular de Hacienda agregó que se estima que esta agenda generará al menos 100 mil nuevos empleos el próximo año.

Considerando el fuerte enfoque en empleo de estas medidas, se creará un mecanismo de protección del mismo. En concreto, en el caso de las empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis, los empleadores y los trabajadores dependientes afiliados al Seguro de Cesantía podrán pactar jornadas reducidas, en cuyo caso, los trabajadores podrán obtener un complemento desde el seguro de cesantía.

En esta misma línea se fortalecerá el Seguro de Cesantía, aumentando, por ejemplo, las tasas de reemplazo de los primeros tres giros para el contrato indefinido y de los primeros dos giros para el contrato a plazo fijo en 10 puntos porcentuales.

Otra medida de esta agenda consiste en acelerar la transición del componente solidario de pensiones.

Apoyo a MiPymes

Por su parte, el Ministro detalló una serie de iniciativas para apoyar a las MiPymes que se han visto afectadas por la violencia.

Entre ellas, destacó la devolución anticipada de impuesto a la renta para las MiPymes que experimentaron una caída de sus ventas en octubre respecto del promedio de los últimos doce meses. En concreto, se les devolverá anticipadamente entre un 20% y un 75% del promedio simple entre los PPM pagados hasta septiembre de este año y las devoluciones recibidas en los últimos dos años. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 536 millones y beneficiará a más de 500 mil MiPymes.

También informó que se darán facilidades para el pago del IVA, a través del pago en 12 cuotas, con tasa de interés real cero y a partir de febrero del próximo año, del IVA correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 564 millones.

Otra medida será la generación de un régimen especial de donaciones para MiPymes.

Además, a la aprobada capitalización de BancoEstado por US$ 500 millones y los US$ 200 millones de capitalización para Fogain, se suman US$ 100 millones de capitalización para Fogape, lo que permitirá apalancar US$ 1.500 millones en colocaciones. En total, estas tres medidas permitirán que las empresas de menor tamaño accedan a créditos por cerca de US$ 9.000 millones.

El Titular de Hacienda informó que estas medidas serán presentadas al Congreso a través de un proyecto de ley con discusión inmediata.

Mayor inversión pública

En forma adicional, el Ministro dio a conocer una serie de iniciativas para fortalecer la reconstrucción y reactivación económica a través de mayor inversión pública, por un monto superior a US$ 3.000 millones. De este modo, detalló que se realizarán proyectos de reconstrucción que, excluyendo a Metro que considera US$ 380 millones aprobados en la Ley de Presupuesto, totalizan un adicional de US$ 921 millones.

A su vez, se avanzará en proyectos de inversión en regiones; en el Tren Santiago-Melipilla; en obras de agua potable, construcción de vivienda, subsidios y mejora de barrios, e inversión en educación, entre otras iniciativas.