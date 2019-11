Frente Amplio y la izquierda según lo informado por el diputado Coloma rechazaron reducir a la mitad todos los beneficios en asignaciones

***Un diputado le cuesta al Fisco veinte un millones ochocientos mil pesos si se aprueba la propuesta del Frente Amplio, significará una reducción de cuatro millones seiscientos cincuenta mil pesos pero si se aprueba la propuesta de Chile Vamos que rebaja todo a la mitad, el ahorro sería diez millones novecientos mil pesos aproximadamente de rebaja al Fisco***

Este miércoles en la sala de Cámaras de Diputados, votaron la rebaja de la dieta parlamentaria y es por ello, que el diputado Juan Antonio Coloma en su intervención quiso ser claro en decir que nunca antes “se había votado proyecto de acuerdo, que es una recomendación que se le hace “.

Ante este escenario, Coloma recordó que la gente está pidiendo una sola cosa que es rebajar la dieta parlamentaria por lo que, hizo públicamente una pregunta que es la siguiente ¿Qué entienden por dieta parlamentaria?, ¿entienden que es la remuneración o la totalidad, es decir, las asignaciones, los gastos en personal, las asesorías externas, la totalidad de lo que un diputado le cuesta al Fisco?

En este sentido, el Diputado dejó claro que sobre la mesa hay dos propuestas una liderada por el Frente Amplio y otra, por Chile Vamos. “Un diputado le cuesta al Fisco veinte un millones ochocientos mil pesos si se aprueba la propuesta del Frente Amplio, significará una reducción de cuatro millones seiscientos cincuenta mil pesos pero si se aprueba la propuesta de Chile Vamos que rebaja todo a la mitad, el ahorro sería diez millones novecientos mil pesos aproximadamente de rebaja al Fisco”.

Tras esa afirmación, Coloma preguntó ¿Qué es lo que está pidiendo la gente… la rebaja de la remuneración o de la dieta como un todo? A lo que dijo que la rebaja tiene que ser total y sin letras chicas para que mañana no digan “que las asesorías y gastos operacionales quedaron iguales”.

Asimismo, explicó que la rebaja será transitoria ya que, “la rebaja de la dieta es por el periodo que un comité externo evalúe la remuneración que esperamos no sea sólo de los Diputados y Senadores sino también de los Sub Secretarios, Ministros y de los otros poderes del Estado ya que, tiene que existir una revisión de todos los altos sueldos del sector público”.

“Tenemos que volver a entender que es lo que la gente está diciendo porque no quieren que se baje la remuneración con letras chicas, si no que se baje a la mitad en su totalidad, por tanto, proponemos que el ente nuevo conformado por ex funcionarios del Banco Central, ex Ministros de Hacienda, ex Contralores, ex Directores de Presupuesto, entre otros, al establecer el monto, queremos que en las asignaciones también disminuyan en ese monto para que la gente sepa que si se baja un 50% en forma transitoria, sea un 50 del total y no sólo en la remuneración”.

Coloma resaltó que la gente lo que les dice que con sus impuestos pagan veinte un millones novecientos mil pesos por cada diputado “y lo que nosotros tenemos que decirles es que el esfuerzo es sin letra chica para todos, apretarnos el cinturón”.