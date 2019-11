“Nuestra gente necesita la municipalidad y tenemos que seguir trabajando y eso es lo que vamos a hacer”

Como un “acto de vandalismo” y “un acto delictual”, calificó el Alcalde Talagante, Carlos Álvarez, el ataque de que fue objeto el edificio consistorial de la comuna, por cuanto “no sólo vandalizaron la municipalidad sino que se robaron insumos, materiales, computadores, materiales de oficina y provocaron algunos daños de consideración, cuya cuantía todavía no está determinada en su totalidad”, precisó la autoridad comunal. En ese mismo sentido, lamentó lo sucedido no sólo por la actitud sino por la naturaleza de la institución afectada.

“Siento que el acto fue injusto. Que es un acto injusto con el pueblo de Talagante, porque quien sale dañado con todo esto, no es sólo el alcalde ni los funcionarios y funcionarias que trabajan, es todo el pueblo y eso a uno le da dolor, a mí por lo menos, me da mucha pena, el sentir que eso pudiera considerarse positivo, porque no le veo el hecho positivo a esto. Al revés, lo que genera, en el fondo, es la vandalización como un mecanismo legítimo, y un delito, es un delito siempre”, profundizó Carlos Álvarez.

No obstante, para el edil lo que se viene es reponerse, continuar y tomar las acciones que correspondan, sin detenerse en el lamento. “Ahora, la comuna, nuestra gente, necesita la municipalidad y nosotros tenemos que seguir trabajando y eso es lo que vamos a hacer: ponernos de pie; dar vuelta la página; lo que sucedió, ya sucedió; habrán evidencias; nosotros haremos las denuncias que correspondan ante los tribunales de justicia para que los actos que sean delitos, tengan las sanciones que correspondan; y nosotros a seguir trabajando”, acotó.

Consultado por la ausencia de personal de Carabineros durante los incidentes, el Alcalde de Talagante dijo desconocer las razones y retrucó que eso cabe preguntar a otras autoridades. “Yo no soy el responsable del orden público, uno trata de colaborar y de cooperar porque es una función que nos corresponde desde la municipalidad, pero la tuición del orden público es de otro servicio, de otro órgano del Estado y me parece que la pregunta hay que hacérselo a ellos y no a nosotros”.

De igual modo, ante la pregunta por un eventual trasfondo político, Carlos Álvarez dijo dudar de que esa haya sido la motivación. “No sé, yo creo que es delictual. (…) El ejercicio de la política, es el ejercicio del debate, el ejercicio de la reflexión. ¿Turbar la municipalidad?…no sé. Busca, creo yo, generar algún sentido de temor y eso no está bien, no hay que permitirse vivir con miedo, eso ya pasó en la dictadura, y no estoy de acuerdo que suceda ahora”, subrayó el Alcalde de Talagante.