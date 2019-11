Repudio generalizado por robo a la farmacia doctor Simi

En la noche del pasado jueves un grupo de delincuentes se hizo presente en el boulevard de calle Serrano donde los antisociales abrieron las cortinas de la Farmacia doctor Simi.

Individuos sustrajeron una gran cantidad de medicamentos e implementos de la farmacia dejando una gran cantidad destrozos, a pesar de los graves daños los trabajadores junto con el propietario realizaron las labores de limpieza y ver que insumos se pueden recuperar.

En este sentido Francisco Jiménez, propietaria de la farmacia en Melipilla, sostuvo que “esto demuestra que se está perdiendo el objetivo de esta movilización porque esto es vandalismo puro al que lamentablemente pareciera que ya estamos entregados”.

El repudio general es total señalando que se atacó la ‘farmacia del pueblo’ donde Jiménez comentó que “mucha gente así lo expresa y lo siente, nos lo dicen a cada rato pero esta gente no entiende eso porque su afán es demostrar su descontento a través de la destrucción, destruir lo que sea porque es su forma de expresarse y no tienen otra de hacerlo que destruir”.

El locatario hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas firmes para enfrentar este problema y a los padres a preocuparse de lo que hacen sus hijos, puesto que estos actos vandálicos los cometen en su mayoría adolescentes e incluso niños.

Con respecto a los daños expuso que fueron cuantiosos y ahora sólo queda levantarse para seguir ofreciendo una alternativa más económica a los melipillanos. “De eso se trata, tratar de no cortar gente porque no es el sentido el materia humano es muy valioso, siempre se ha dicho que esta es la farmacia del pueblo pero hay gente que no le interesa eso, estos niños no compran medicamentos, se los compran, entonces es la gente de la tercera edad que tiene problemas económicos o los mismos padres de familia que les cuesta comprar medicamentos van a sentir el golpe de estas farmacias que son las más económicas en estos momentos”.