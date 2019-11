Tras anunciar su renuncia a la presidencia de Bolivia, Evo Morales dijo este domingo que no abandonará el país.

Durante una rueda de prensa en Cochabamba, en el centro del país, Morales prometió continuar su lucha por los pobres y negó cualquier especulación sobre su huida.

“Continuaremos [luchando] desde las bases … No necesito escapar, quiero que la gente de Bolivia sepa que no he robado a nadie, nada”.