Diputado Coloma: “Lo que la gente detesta de la política, es la ventaja pequeña y el populismo barato”

Tras el concejo municipal de Melipilla, que aprobó solicitar al Ministro del Interior la renuncia de la autoridad provincial, el diputado Juan Antonio Coloma se refirió a los hechos, indicando que se trata de “ventaja política”.

“Esto es exactamente lo que la gente detesta de la política, la ventaja pequeña y el populismo barato. Digo esto porque no se dan cuenta que estamos siendo convocados a avanzar en reformas estructurales de nuestro país”, indicó.

En este sentido, Coloma añadió que desde el parlamento se debe mejorar “en forma sustantiva” el sistema de pensiones, así como avanzar en rebaja de remedios, mejorar el sistema de salud, modernizar la jornada laboral, junto a avanzar en reformas constitucionales, entre otros temas a nivel país.

“Esos son los desafíos que tenemos por delante, y no pedir renuncias de un gobernador por hechos que además saben que no dependen de él, y eso los hace además de pequeños, populistas, porque no hay nada peor que decirle a la gente que están pidiendo algo, cuando saben que no tienen la atribución para ejercerlo”.

El parlamentario agregó que “en estas circunstancias, uno pide un poco más de decoro, honestidad intelectual y entender lo que está pasando. La gente se aburrió de la politiquería barata, y eso es exactamente lo que estos concejales están haciendo el día de hoy”, sentenció.