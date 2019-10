Trabajadores de la salud en Melipilla salieron a manifestar pacíficamente

Pasadas las 12:00 del mediodía de este martes, un grupo considerable de trabajadores de la salud salieron a manifestar pacíficamente por las calles de Melipilla.

Sus únicas armas fueron ollas y cucharas para hacer sentir los cacerolazos y hacerle entender al Gobierno que ellos, también están exigiendo igualdad social.

“No más lucros, no más AFP, no más CAE y no más abusos”, fueron parte de los mensajes que quienes forman parte del sector salud manifestaron además de resaltar que los militares deben estar en sus cuarteles y que es necesario también una educación pública de calidad.

Asimismo, estos manifestantes recalcaron con sus consignas que no están en guerra si no que están unidos, pues ante la siembra de desigualdad “lo que el Gobierno logró fue cosechar rebeldía”.