FENATE informa entrega petitorio sector público y solicita un 7% de reajuste nominal para 2019-2020

La Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE) informa a todos nuestros asociados que ayer 1 de octubre las organizaciones agrupadas en la mesa del Sector Público, entregaron al gobierno la “Propuesta de Reajuste de Remuneraciones y Mejoramiento de las condiciones laborales, negociación del sector público, centralizado y descentralizado”.

En materia de reajuste, la MSP-CUT propone un guarismo de un 7% nominal para iniciar la negociación colectiva con el Ejecutivo. Además, el petitorio incorpora aspectos previsionales, de salud, laborales, de educación y sindicales, entre otros componentes.

El Presidente de Fenate Ronal Seiffert, indicó que “este pliego de peticiones está compuesto con cinco ejes, salud, educación, aspectos laborales, económico, y aspectos previsionales. Es relevante lo económico pero a la mesa del sector público le interesa también destacar las actuales condiciones laborales y de empleo que se proyectan a futuro para los trabajadores del Estado”.

Por su parte, el Vicepresidente Nacional de Fenate, Lenin Arroyo, precisó que “estaremos atentos a los resultados de estas reuniones con cosas concretas para los trabajadores del Estado. Confiamos, en que este gobierno, hará los mayores esfuerzos pese al crítico momento económico para entregar un reajuste que se acerque a los intereses de los trabajadores estatales. Si no hay acuerdo, si no se concreta algo mejor que lo del año pasado, no sólo en el porcentaje del reajuste sino que también en las otras materias del petitorio, no duden que seremos los primeros en encabezar las movilizaciones”.

Como todos los años la propuesta de la Mesa del Sector Público incorpora distintos bonos, aguinaldos, nivelación de remuneraciones, cuidado infantil; y da continuidad a materias relevantes como estabilidad laboral, trabajo decente, traspaso de honorarios y la urgencia de una reforma previsional que garantice jubilaciones dignas para todos los trabajadores del país.