Federación de Trabajadores del Estado brindan apoyo a Ministra de Educación Marcela Cubillos ante acusación constitucional de la oposición

El Directorio de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE), encabezados por su presidente Ronal Seiffert, llegaron hasta el gabinete de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, con la finalidad de brindar todo el apoyo y respaldo de los funcionarios públicos asociados a este gremio ante la acusación constitucional que enfrenta la jefa de esa cartera.

El Presidente de Fenate, Ronal Seiffert, afirmó que “hemos concurrido donde la ministra Marcela Cubillos a manifestar nuestro respaldo a su gestión y desacuerdo con la iniciativa adoptada por la oposición. La ministra esta ordenando el desorden del gobierno anterior, está trabajando por las familias que están sufriendo por la famosa tómbola. Somos nosotros, los padres y apoderados, que además somos trabajadores del Estado, quienes debimos soportar la tómbola educacional y una serie de situaciones inconsultas durante el gobierno de Bachelet. La Ministra de Educación ha realizado un excelente trabajo, ha escuchado a los padres y apoderados, siempre con disposición al diálogo, y por eso, no entendemos esta acusación que sólo tiene su origen en una motivación política y de obstrucción, que termina afectando a las familias de Chile”.

Los dirigentes que representan a instituciones tales como los Servicios de Salud Metropolitanos Occidente y Central, la Seremi de Salud, Segegob, Subsecretaría de Prevención del Delito, Gore Araucanía, Injuv y diversos municipios entre otros entes del Estado, manifestaron además que “esta oposición no deja gobernar. Es una oposición obstruccionista, a la que no le interesan los ciudadanos de este país sino más bien dificultar el accionar del gobierno y velar por sus propios e ideologizados intereses. Eso es una mezquindad política con quienes ganaron en las urnas y mediante el voto de la gente”.

La Ministra Marcela Cubillos agradeció el gesto de los trabajadores del Estado y los instó a seguir trabajando “tal como lo ha instruido el Presidente Sebastián Piñera hasta nuestro último día porque nos debemos a la comunidad que nos eligió en democracia”.