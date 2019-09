Intendencia Metropolitana junto a Carabineros entregó balance de las Fiestas Patrias 2019

De acuerdo a un balance realizado por la Intendenta de la Región Metropolitana Karla Rubilar, el General de Carabineros, Manuel Valdés, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y el Director Nacional de Senda, Carlos Charme, este año durante las Fiestas Patrias hubo una reducción de casi 50% en el número de accidentes respecto al 2018.

La información fue posible conocerla desde el portal de la Intendencia donde el comunicado de prensa resaltaron el agradecimiento que dichos funcionarios le ofrecieron a los policías y fiscalizadores por la gran labor que realizaron durante las festividades.

Durante la información aportada entregaron las cifras accidentes de tránsito, fiscalizaciones y controles preventivos implementados durante las celebraciones de Fiestas Patrias, las que estuvieron marcadas por la campaña #Un18Seguro impulsada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, la principal autoridad regional destacó la importancia de la iniciativa, que permitió reducir en cerca de un 40% los fallecidos a nivel país, mientras que en la Región Metropolitana la cifra alcanzó 8 víctimas fatales, una menos que en 2018. “Quiero agradecer el trabajo de fiscalización del Ministerio de Transportes, de Senda en el control del uso de drogas y alcohol al conducir, y de Carabineros, que implementó siete comisarías temporales en distintos puntos de la región, precisamente establecidas para resguardar la seguridad en las fondas y eventos masivos dieciocheros”.

“Por primera vez, se sacaron efectivos de la academia para apoyar las tareas durante las festividades, liderados por Mayores y Suboficiales, lo que permitió un mayor despliegue policial en las calles y que redundaron en más seguridad para las familias que celebraron en la Región Metropolitana”, agregó la Intendenta Rubilar.

Para Fiestas Patrias 2019, Carabineros instaló siete comisarías temporales en la Región Metropolitana, en puntos estratégicos cercanos a los lugares de celebración, los que permitieron realizar más de 6.000 controles de identidad preventivos y 113 detenciones por diversos motivos.

A su vez, el General Manuel Valdés, Jefe Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros, recalcó la importante disminución en los siniestros viales en el país, “donde se registró una cantidad de 1.083 accidentes de tránsito, un 29,6% menos que el año pasado; 24 fallecidos a nivel país, 15 menos que en 2018; y 752 personas lesionadas, un 22% menos que las fiestas patrias pasadas”.

De acuerdo al balance policial, las tres principales causas de accidentes son: no conducir atentos a las condiciones de tránsito, manejar en estado de ebriedad y la pérdida de control del vehículo. Durante el feriado largo se realizaron 77 mil controles de alcotest, que llevaron a la detención de 935 personas. Esta medida no fue solo aplicada a quienes celebraban, sino también a los conductores de buses interurbanos, donde no se detectaron infracciones, explicó el General Valdés.

Por su parte, la Ministra Gloria Hutt, indicó que “la reducción de un 40% en el número de fallecidos en accidentes de tránsito en Fiestas Patrias es una noticia satisfactoria, reflejo del trabajo que desarrollamos en conjunto con Conaset, Carabineros y Senda. Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, creemos que debemos mantener esta estrategia de trabajo en terreno, donde todos los actores encargados de la seguridad vial aporten a la prevención de siniestros.

El Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, afirmó que “hicimos casi un 90% más de controles que el año pasado, más de 38 mil en todo el país. De los resultados de estas fiscalizaciones en alcotest 0,84% de los conductores dieron positivo, en el caso de los narcostest el porcentaje es preocupante ya que 23,86 % de los controlados dieron positivo, es decir, con presencia de droga en el organismo. Por eso queremos recalcar que continuaremos realizando controles preventivos Tolerancia Cero en todo el país para evitar accidentes y evitar pérdidas humanas. Seguiremos trabajando para generar un cambio cultural en torno a la prevención”.