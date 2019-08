En la Provincia de Melipilla faltan 349 personas por cobrar su aporte familiar permanente

A la fecha y a nivel nacional, el Aporte Familiar Permanente 2019 (ex Bono Marzo) ya ha sido cobrado por 1.540.191 familias de menores ingresos, las que en conjunto han recibido más de 3 millones de Aportes Familiares. Estas personas corresponden a todas las nóminas de beneficiarios que han sido publicadas desde febrero a la fecha.

Según lo indicado por el Director Regional Metropolitano (s) del Instituto de Previsión Social, Jaime Mellado Bruna, “en la Región Metropolitana este beneficio ya ha sido cobrado por 501.644 familias, las que en conjunto han recibido cerca de 963 mil Aportes y falta que 17.312 personas cobren su Aporte”.

En tanto en la Provincia de Melipilla, este beneficio ya ha sido cobrado por 18 mil 851 familias, las que en conjunto suman más de 37.000 Aportes y falta que cobren 349 personas.

Es importante destacar, que a nivel nacional faltan 22.687 familias que cobren su Aporte Familiar, estas personas tienen el pago emitido pero no se han acercado a retirarlo. “Hoy, les hacemos un llamado especialmente a ellos para consulten su lugar de pago en www.aportefamiliar.cl y acudan cuanto antes a buscar su beneficio”.

Ahora bien, de esas 22 mil familias, hay 2.869 personas que tienen Cuenta RUT, a ellas se les ha depositado el Aporte Familiar en esas cuentas a partir del 10 de julio. Las 19.818 personas restantes con cobro pendiente de su beneficio, serán contactadas por diferentes medios para que alcancen a retirar su Aporte.

En términos monetarios, significa que hay alrededor de 1.400 millones de pesos esperando que sean cobrados por sus beneficiarios.

Este año 2019 el valor del Aporte Familiar Permanente es de $46.374 por carga o familia, dependiendo de cada caso.

El beneficio se entregó gradualmente a tres grupos de beneficiarios y desde ahí se cuentan nueve meses de plazo que tienen para cobrar, así por ejemplo, a quienes se les emitió el pago el 15 de febrero de 2019, tienen hasta el 15 de noviembre de este año para cobrar su Aporte. Por eso les estamos llamando a cobrar ahora antes de que se les pase la fecha.

¿Aún tengo tiempo para reclamar el pago del Aporte si es que cumplo con los requisitos y no aparezco como beneficiario, o si no me pagaron el bono por todas mis cargas?

Efectivamente. Tiene un año de plazo a contar del 1 de abril de 2019 para reclamar el derecho al beneficio si es que cumple con los requisitos, su reclamo debe ingresarlo a través de www.aportefamiliar.cl.

Más información y consultas en www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl, también están disponibles las redes sociales de ChileAtiende en Twitter, Facebook e Instagram, y el Call Center 101.

¿En qué consiste el Aporte Familiar Permanente?

El aporte Familiar Permanente es un beneficio en dinero para las familias de menores ingresos. Su objetivo es aliviar el impacto en el presupuesto familiar por los gastos que deben enfrentar las familias al inicio del año, principalmente en educación.

