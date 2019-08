48 familias del proyecto Alto de Sol en pie de guerra contra inmobiliaria Galizzo que no les entrega sus viviendas

Una situación difícil están viviendo más de una decena de familias del conjunto habitacional “Alto del Sol”, emplazado en el sector poniente de Talagante, debido a que la empresa inmobiliaria Galizzo, a raíz del incumplimiento de la entrega de las viviendas en los tiempos acordados entre las partes al momento de gestionar la compra de la misma. Así lo señalaron dos de los compradores de estas viviendas que recurrieron al Concejal Sebastián Rosas y asistieron al Honorable Concejo Municipal para plantear este hecho.

Según señaló Richard Price todo comenzó, en su caso, cuando compró una vivienda en abril de 2018, con promesa de entrega entre septiembre a diciembre de 2018 “y no se cumplió” con ese plazo. “A contar de ese momento han estado entregando promesas o compromiso de entrega todos los meses hasta que llegamos con esta situación, hasta agosto de este año, en que todavía no hay visos de solución a nuestro problema”, señaló Price.

El futuro vecino de “Altos del Sol” sostuvo que ellos representan a una etapa de 48 familias compradoras, de las cuales 11 ya se han reunido para buscar solución y comentó algunas de las situaciones difíciles que les afectan. “Hablamos con el Concejo hoy día, con el Concejal Sebastián Rosas, y estamos buscando manera de encontrar solución a nuestro problema que en el fondo es grave para muchas familias que incluso han tenido que viajar desde Santiago a Talagante a dejar a sus hijos al colegio porque en base a la promesa que había efectuado la inmobiliaria, matricularon a sus hijos acá”.

En tanto, Víctor Hernández, vecino de Talagante, señaló que en su caso firmo la promesa de compra en mayo del año pasado y la entrega de su vivienda debió haber sido en diciembre del año pasado, no obstante, a la fecha ese compromiso no ha sido respetado y debe continuar arrendando en circunstancias que podría estar viviendo en su casa. “Puras promesas, puros calmantes, te dan fecha, que la carpeta fue ingresada, pero fue rechazada, pero acá hoy día en el concejo nos explicaron que nunca llegó la carpeta acá”.

Con más decisión que su par, Víctor no oculta su deseo que este problema se solucione a la brevedad e incluso con medidas de presión más radicales de por medio. “Nosotros estamos con ganas de tomarnos la construcción y tener nuestras las casas lo más pronto posible, ya que todas las explicaciones que nos han dado han sido son falsas, no han concretado nada de lo que nos han dicho, y yo ya no sé qué hacer”, dijo el atribulado vecino.

Seguidamente, Víctor Hernández se mostró esperanzado de las gestiones del concejal Rosas y el encuentro con el Concejo Municipal de Talagante. Indicó que sienten que no están “remando solos en esto”, que tienen el apoyo de la municipalidad, particularmente cuando siguen pagando arriendo y se han gastado todos los ahorros que tenían para hacer algunas adecuaciones o arreglos a sus futuras viviendas.

“Ellos (la municipalidad) están conscientes que la constructora, no sólo en esta etapa, ha tenido problemas, solamente que ahora se han alargado un año y medio y además que ahora nos dijeron que están construyendo 6 casas más, o sea, olvídese, vamos a estar esperando hasta este otro año para que nos entreguen las casas, pero nos sentimos satisfechos de tener el apoyo del Concejal –Sebastián Rosas- y del municipio porque sabemos que podemos generar un poquito más de presión en contra de la constructora”, acotó el vecino.