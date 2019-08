Alcalde, Iván Campos: CGE debe entender que Melipilla no es Osorno, y no aceptaremos que Nos Pasen a Llevar”

Pese a las mesas de trabajo que se han desarrollado en estas semanas entre los municipios de la zona, la empresa CGE, el Ministerio de Energía y la SEC, el Alcalde de Melipilla, Iván Campos, mantiene su postura de que es necesario terminar la concesión que mantiene esta empresa a partir del deficiente servicio que ha entregado en los últimos meses, especialmente de invierno, en que cuando se producen cortes de energía eléctrica por frentes de mal tiempo la reposición no es la esperada, y la tardanza es notoria y afecta el quehacer diario de los vecinos. Esa realidad, se ha vivido en Melipilla, especialmente en la zona rural, quienes quedan a la voluntad de CGE en la reposición del suministro de la luz.

El miércoles pasado fue precisamente el turno de la comuna de Melipilla en estos encuentros donde la cuestionada empresa presentó un Plan de Trabajo o de Inversiones, lo que, en opinión de Iván Campos, no representa ninguna novedad, sino más bien “hacer la pega que está comprometida en la concesión del servicio eléctrico”.

“Por el bien de nuestros vecinos espero que CGE esta vez sí cumpla lo que compromete, haga la pega y no nos exponga a eternos cortes de luz cada vez que se cae un árbol porque corrió un poco de viento”, dijo el edil melipillano. El Alcalde Campos agregó que “nuestra comuna no es Osorno y no aceptaremos que nos pasen a llevar sin respetar nuestros derechos. Para CGE la eficiencia comienza cuando debe cobrar, pero cuando debe cumplir con lo comprometido la respuesta puede ser eterna”.