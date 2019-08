Charla magistral del profesor José Maza en Talagante se podrá seguir vía streaming

“Si no tuvo entrada al evento, va a tener la posibilidad de seguirla en vivo y en directo en el Fanpage (de Facebook) de la Municipalidad de Talagante”, adelantó el Alcalde Carlos Álvarez.

Con un aforo completo y la posibilidad de seguir las distintas alternativas de la presencia del destacado premio nacional de ciencias, astrónomo y profesor, José Maza, se realizará la Charla Magistral “Marte La Próxima Frontera”, mañana, jueves 1 de agosto, a contar de las 19:30 horas, en el gimnasio municipal “Roberto Torres Miranda”, ubicado en la intersección de calles Esmeralda y Francisco Chacón.

Según señaló el Alcalde Carlos Álvarez esta nueva conferencia ofrecida en la comuna, en este caso por el destacado científico, forma para parte de las distintas charlas que está ofreciendo la Municipalidad de Talagante desde hace algún tiempo. “Ahora, el 1º de agosto, el honor de tener al premio de ciencias, profesor José Maza, doctor, que nos viene a dar una Charla sobre la próxima frontera, que según todos los expertos, sería el planeta Marte”, dijo la autoridad.

Agregó que otro de los aspectos de esta clase magistral del profesor Maza versará sobre temas de creciente interés para la humanidad, particularmente hoy día. “Esto es, también, en el contexto sobre la conciencia que hay que tener respecto del cambio climático, el calentamiento global, todo lo que tiene que ver con el aumento del nivel del mar, gases invernadero y la contaminación que se ha disparado cuantitativamente y cualitativamente en nuestro planeta”, acotó Carlos Álvarez.

Por último, el Alcalde de Talagante señaló que de acuerdo al pronóstico meteorológico proyectado para este jueves 1 de agosto, a la hora de la Charla Magistral, prevalecerá una jornada un poco helada, motivo por el cual instó a las mil personas que ya tienen su entrada para que asistan abrigadas, por cuanto el gimnasio municipal es bastante amplio y añadió que quienes no puedan asistir, también, podrán conectarse con esta Charla Magistral a través de Facebook.

“Así que vayan con su gorrito, bien abrigaditos, pueden llevar su termito, pero lo importante es que vayan con abrigo porque hará frio, no hay que olvidar que estamos en invierno. Ahora, para quienes no puedan asistir, lo vamos a transmitir vía streaming y van a poder realizar sus consultas, una vez que concluya la exposición del Profesor Maza, y vamos a elegir algunas de esas preguntas para que el profesor las pueda contestar. Así que si no tuvo entrada puede ver y participar a través del Fanpage de la Municipalidad de Talagante”, señaló el Alcalde Carlos Álvarez.