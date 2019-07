Alcalde, Iván Campos, Emplaza al Ministerio de Salud a Entregar un Cesfam Florencia como los Melipillanos Merecen

La historia del futuro Cesfam Florencia se ha escrito en varios capítulos, y hasta ahora no ha tenido un buen desarrollo. La primera empresa, que comenzó su construcción, dejó las obras inconclusas por quiebra cuando los trabajos ya tenían cerca de un noventa y cinco por ciento de avance (95%), lo cual provocó un primer traspié, después de aquello, y tras varios meses, llega una segunda empresa y al finalizar los trabajos presenta inconvenientes con las garantías de las faenas.

Para quienes son vecinos del sector, o quienes transitan por la zona poniente de Melipilla, observan a primera vista que el edificio está terminado, pero es aquí donde surgen las naturales aprensiones de las autoridades al comprobar en terreno que el recinto presenta serias deficiencias en sus terminaciones, que a primera vista no son objeto de cuestionamientos. Conocida la situación, hace algunas semanas se realizó una reunión informativa y de conocimiento de lo que está sucediendo en el lugar, siendo testigos el Concejo Municipal y los profesionales de la salud primaria en el sentido que lo que era un secreto a voces es efectivamente una realidad. El edificio se ve muy bien, pero tiene deficiencias que deben ser resueltas antes de ser recepcionado por el municipio.

Frente a ello, en sesión del pasado 10 de julio el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde, Iván Campos, aprobó por unanimidad “no recibir el Cesfan Florencia mientras el Servicio de Salud Occidente no garantice el término de las obras para que el Cesfam pueda cumplir el fin para el cual está destinado, no obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de realizar acciones judiciales y administrativas competentes para perseguir la responsabilidad.”

Alcalde Emplaza al Ministerio de Salud

Ante lo ocurrido, el viernes pasado nuevamente el edil melipillano estuvo en el recinto, en una invitación que fue extendida además a todos los integrantes del Concejo Municipal, y a la cual llegó el concejal, Daniel Domínguez, Allí, Iván Campos dijo que “estamos emplazando al Ministerio de Salud que nos entregue un Cesfam en buenas condiciones para que sea de verdad lo que los melipillanos nos merecemos”. La autoridad valoró la unanimidad de opinión del Concejo respecto de esta situación, respaldando además a los profesionales de salud primaria que han estado evacuando antecedentes en torno a este proyecto. “Lo que queremos es entregarles a todos los vecinos que se atenderán en este lugar un Consultorio de buena calidad, y eso no es lo que hoy nos está entregando el Ministerio de Salud”, señaló el Alcalde Iván Campos.

Concejal DC, Daniel Domínguez: El Dr. Vladimir Pizarro hablaba Mucho, pero no Fiscalizaba

Otra de las autoridades que estuvo recorriendo el edificio del Cesfam Florencia fue el concejal, Daniel Domínguez quien cuestionó en duros términos la forma y el fondo de cómo se quiere entregar el recinto. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido al Director del Servicio de salud Occidente de la época, Vladimir Pizarro, de quien dijo era una persona buena para hablar, pero no para fiscalizar en terreno este tipo de proyectos. Incluso, fue más allá señalando que la administración municipal anterior también debió haber sido más prolija en la fiscalización y seguimiento de las obras que se ejecutaban. En opinión de Domínguez hubo una serie de correos electrónicos en su momento que hacían observaciones y que no fueron respondidos.

La autoridad aprovechó también de interpelar a los Concejales de la época, los cuales en su opinión no hicieron su trabajo de requerir información, ni menos fiscalizar. De hecho, explicó que en el caso de la construcción del nuevo hospital él está solicitando información del avance del proyecto, considerando que como autoridades y vecinos deben estar vigilantes por el buen desarrollo de este importante proyecto