Programa elije vida sana ofrece atención a embarazadas y puérperas

El Programa Elije Vida Sana del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Melipilla invita a todas las embarazadas y mamás de bebés de no más de 8 meses, a participar en los talleres especialmente dirigidos para ellas, los que son impartidos por una kinesióloga.

El objetivo de esta prestación que comenzó este año, es disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares durante todo el ciclo vital y trabajar desde ya en pro de un niño/a más saludable.

La Encargada del Programa Elije Vida Sana, Nutricionista Lorena Rojas Rocuant indicó que pueden acceder a los talleres las embarazadas y puérperas que no tengan diabetes ni hipertensión y que hayan presentado obesidad o sobrepeso en el último control de embarazo.

Las beneficiarias reciben todas las prestaciones del Programa Vida Sana, consulta nutricional mensual durante 6 meses, atención psicológica, círculos de educación vida sana y clases de actividad física que son dirigidas por kinesióloga con experiencia de embarazadas y puérperas. Para acceder lo ideal es que la ni hipertensión embarazada tenga controles activos en Chile Crece Contigo con matrona o ginecólogos, que no tengan contraindicaciones de hacer actividad física, diabetes.

El Programa Elije Vida Sana atiende en San Agustín 373 y los horarios son de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 horas.