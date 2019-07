Presidente Piñera acepta renuncia de Andrés Llorente y nombra a nuevo Gobernador Provincial de Talagante

• César Correa Godoy, Ingeniero en Administración de Empresa, asume durante esta jornada su cargo con todas las atribuciones y deberes que le competen, así como las labores propias del Servicio de Gobierno Interior

Sorpresa causó en la provincia de Talagante el anunció del gobierno respecto del la dimisión en el cargo del Gobernador Provincial de Talagante, Andrés Llorente Elexpuru, cuya renuncia fue aceptada en el transcurso de la jornada de ayer por Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. El trascendido de prensa, rápidamente, se propagó generando expectación en la zona, ante lo cual la Gobernación Provincial de Talagante hizo llegar a los medios de comunicación un audio con las palabras de Andrés Llorente.

Con sus propias palabras, el ex gobernador comenta las razones de su alejamiento del cargo. “Quería comentar respecto el trascendido de prensa que habla de la renuncia que le presenté ayer (miércoles) al Presidente de la República y esta se ha motivado en motivos personales, especialmente vinculado a nuestro negocio familiar de más de 60 años, el cual ha pasado muy malos momentos este año y que ha sido de público conocimiento”, sostuvo Andrés Llorente

Más adelante, el ex gobernador manifiesta su público agradecimiento a la máxima autoridad del país, así como al resto de los estamentos públicos de la administración del Estado. “Quiero agradecerle, obviamente, al Presidente por la confianza depositada en mí, también, a la Intendenta que siempre nos ha apoyado, al Gobierno Regional y a todos los seremis (secretarios regionales ministeriales) que también me acompañaron en esta linda cruzada durante un año y medio”.

Por último, Andrés Llorente Elexpuru hizo llegar sus palabras de gratitud y saludo a toda la comunidad provincial, al momento de abandonar la gobernación provincial. “Por supuesto a todos los habitantes de la provincia de Talagante, y cómo no, gracias a este trabajo nosotros fuimos muy bien evaluados durante este año lo que ha sido más difícil tomar esta decisión indeclinable por las razones antes nombradas. Un gran saludo a los habitantes de Talagante, me llevo un gran recuerdo de ustedes”.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, César Correa Godoy, Ingeniero en Administración de Empresa, asume este viernes 26 de julio, su cargo con todas las atribuciones y deberes que le competen, así como las labores propias del Servicio de Gobierno Interior.