Intendenta manifestó su compromiso para avanzar en la limpieza y erradicación de los más de 700 vertederos ilegales

Según la intendenta Karla Rubila, en días pasados lideró la primera reunion de la mesa

intersectorial para terminar con los vertederos ilegales y asentamientos irregularesubicados en la ribera del Río Mapocho, con los consecuentes problemasambientales y de salud pública que éstos ocasionan.

La instancia contó con la participación del gobernador de Talagante, seremis de Medioambiente, Vivienda, Salud y Bienes Nacionales, representantes de la dirección de obras hidráulicas y la Dirección General de Aguas y los alcaldes de El Monte y Talagante, para que manifestaran sus principales problemas relacionados con problemáticas medioambientales y de salud pública, ya que se trata de foco de infecciones y contaminación.

La Intendenta Rubilar afirmó que es importante hacer un esfuerzo mancomunado y ya no un esfuerzo local de cada Alcalde, sino que un trabajo de la Región en su conjunto, que sea de mediano y largo plazo.

“Queremos dotar a las municipalidades de capacidades para hacer una mejor limpieza y también hacer un estudio de factibilidad para ver cómo recuperamos la vocación del Río”.

La máxima autoridad regional agregó textualmente lo siguiente: en ese sentido, instruimos que se inicie una mesa Provincial, liderada por el Gobernador y con cada uno de los servicios comprometidos, con un responsable. Debiéramos tener un trabajo de lineamientos claro en unos dos o tres meses con miras al presupuesto 2020, para poder empezar a trabajar en recuperar a la brevedad nuestro Río Mapocho para los habitantes de la Provincia.

Por su parte, el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, valoró la instancia de participación y manifestó su compromiso para terminar con los vertederos ilegales en la comuna que lidera.

“Se agradece que la Intendenta nos haya invitado, porque ha hecho un apoyo sustancial e importante al trabajo comunal; me gusta el realismo que se vive en términos de que son planes de largo aliento, no a corto plazo, para no generar una expectativas desmedidas y que se plantea trabajar de manera responsable, con estrategias precisas y medidas concretas, con actores relevantes que tienen que participar y que tienen que asumir su responsabilidad institucional”.

Mientras que el alcalde de El Monte, Francisco Gomez, agradeció la mesa y explicó que “en la comuna de El Monte, lidiamos con el Río Mapocho y el Río Maipo, y es importante que exista un trabajo articulado, más allá de las relaciones bilaterales que a veces tenemos con las comunas. Es importante tener una mirada territorial y multisectorial para aunar criterios y trabajar en conjunto para avanzar. La limpieza de nuestro río es un trabajo que ya hemos iniciado y que queremos profundizar con mucha fuerza”.

La Intendenta manifestó su compromiso para avanzar en la limpieza y erradicación de los más de 700 vertederos ilegales de residuos sólidos (VIRS) correspondiente a unas 400 hectáreas, y unos 600 microbasurales, emplazados en sitios públicos y privados de la Región Metropolitana.