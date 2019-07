Padre de Valentina se reunió con Ministra de Deporte y Diputados logrando resultados positivos

Fredy Maureira Godoy, padre de Valentina y Michael, los hermanos que murieron de una misma enfermedad denominada fibrosis quística que afecta gravemente el sistema respiratorio, no ha parado su lucha y sigue gestionando todo lo necesario para que los sueños de su hija quien murió a los 14 años se hagan realidad.

Es importante recordar que el hijo de Maureira murió a los 6 años; sin embargo, lamentablemente su pequeña princesa aunque vivió por más tuvo el mismo final que el de su hermano.

Antes de morir y en medio de su desesperación, Valentina logró captar la atención nacional y si se quiere internacional pues, en el 2015 a la propia Michelle Bachelete, le pidió en persona que le concedieran la oportunidad de aprobar para ella la eutanasia porque no quería sufrir más y aunque no se la aplicaron tiempo después falleció.

Tras su fallecimiento, su papá se ha dedicado a trabajar en torno al legado de su hija que fueron los siguientes: hacer el maratón más grande del mundo, escribir un libro, hacer una película, construir una casa de acogida en un hospital público para beneficio de los padres y familiares con parientes hospitalizados y el último deseo, que sea construido un hospital público tipo clínica, cada habitación con baño y donde puedan ser atendidas todas las enfermedades extrañas y pocos comunes.

Encuentro con la Ministra del deporte

Consecuente con el tema, en esta oportunidad es propicio resaltar la información ofrecida por el padre de los hermanos Maureira.Trascendió que el pasado martes mientras toda la atención giraba en torno al eclipse, tuvo la oportunidad de reunirse con la Ministra del Deporte Paulina Kantor y con algunos Diputados que forman parte de la Comisión de Deporte.

“No tenía previsto reunirme con la Ministra del Deporte ni los Diputados, pero ese día al mejor estilo de mi Valentina cuando se producía el eclipse mediático se dio la oportunidad, fue un milagro porque los honorables Diputados hicieron una pausa para mirar el eclipse y de vuelta me encuentro que la Ministra estaba sentada en la comisión y aun no se terminaba conmigo seguimos hablamos y todos los diputados le empezaron a decir que los ayudara con el planteamiento que les expuse; ella reconoció que había conversado el año pasado sobre el tema pero pidió que le presentara un proyecto nuevamente, y entonces, los Diputados le dijeron que no se podía esperar más porque se trataba de unos padres que perdieron a sus dos hijos y que el proyecto no dependía de nosotros como papás sino de ellos como autoridades por lo que, la Ministra reaccionó y se comprometió en gestionar para este año la propuesta y en el 2020 solicitar fondos para concretar unos de los sueños de Valentina con la construcción de un hospital tipo clínica y la casa de acogida para los familiares en algunas ciudades”, indicó textualmente Fredy Maureira quien tiene más viva las esperanzas de cumplir con todas las tareas de su hija.

Asimismo contó que el diputado Andrés Celis se mostró muy interesado en los proyecto, de hecho, “le dijo a la Ministra que de no aprobarse mi proyecto iban a rechazar las propuestas que sacara el Ejecutivo a lo que, sus otros compañeros Diputados también estuvieron de acuerdo”.

“Es necesario que los dirigentes apoyen”

Fredy Maureira, luego del encuentro con dichos funcionarios manifestó estar complacido porque fue escuchado una vez más, acotó que seguirá luchando para cumplir con las asignaciones que les dejó su hija; sin embargo, consideró necesario que los dirigentes de los distintos sectores de la Provincia de Melipillase unan a su labor y con la recolección de firmas lo respalden en su propuesta de que en el nuevo hospital de Melipilla, consideren la construcción de una casa de acogida para los familiares de los hospitalizados.