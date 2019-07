Ex alumna del Liceo Gabriela Mistral destaca en la USACH y es seleccionada para giras internacionales

***La excelencia que se ofrece en el Liceo Gabriela Mistral está dejando sus huellas en encuentros internacionales***

Diana Fenozandri Mendoza, ex alumna del Liceo Gabriela mistral y quien actualmente está cursando el segundo año de estudios internacionales en la Universidad Santiago de Chile (USACH) fue seleccionada por dicha casa de estudios para participar en encuentros internacionales relacionados al modelo de Naciones Unidas.

El primer encuentro al que acudió está joven boliviana fue en marzo en la ciudad de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de visitar varias embajadas y asistir a diversas conferencias todas en inglés; sin embargo, el próximo miércoles 17 de este mes saldrá a México con la finalidad de asistir a un segundo encuentro internacional donde participará desde el 22 al 26 en varias conferencias también de las Naciones Unidades y que forman parte de la tercera versión basada en América Latina y el Caribe.

“Las conferencias en México serán en español a diferencia de las que fueron desarrolladas en Nueva York”, enfatizó Diana quien tajantemente destacó que su buena base educativa es gracia al Liceo Gabriela Mistral donde le dieron la oportunidad de cursar sus estudios de media, la ayudaron, motivaron y ofrecieron una buena formación.

“En el Gabriela Mistral descubrí mi interés por los estudios internacionales”

Diana contó que fue en el referido establecimiento educacional donde descubrió su interés por los estudios internacionales. “En las clases de historia se abrió mi interés por esa carrera, aprendí mucho al igual que en inglés, ya que, el inglés que ofrecen en el Liceo Gabriela Mistral es muy bueno”.

En este sentido, Diana quien se considera aún parte de la familia gabrielina, agradeció todo el apoyo del Liceo, de la Municipalidad y de la Corporación de Educación. “Agradezco la ayuda, todas las orientaciones que me han brindado y el respaldo, a Don Patricio Díaz que era el director del Gabriela cuando yo estudiaba ahí y ahora a la directora Marcia Pizarro quien también ha contribuido en lo que he logrado, así como a todos los profesores que me dieron clases”.

La universitaria no dudó en agradecerle también a su madre María Mendoza por todo lo que ha hecho por ella y le envió un mensaje a los jóvenes extranjeros y chilenos destacando textualmente lo siguiente: mediante la educación se puede todo, a mí, en el Liceo Gabriela Mistral me dieron todas las herramientas necesarias para tener una buena formación y las aproveché.

“No me cansaré de dar las gracias, a mi madre, a la Universidad por seleccionarme y al Liceo Gabriela Mistral. Hoy recibo un aporte y mis gracias son mayores; mi meta es terminar la carrera y contribuir positivamente a la sociedad”, enfatizó Diana.

Educación con oportunidades

Es importante resaltar que Diana, se reunió en la mañana de este lunes con el jefe de educación, Don Patricio Díaz y con la directora del Liceo Gabriela Mistral Marcia Pizarro. Díaz, al momento de ofrecer sus declaraciones alegó que Alcalde Iván Campos y el Gerente de la Corporación Municipal de Educación y Salud Cesar Arao, al referirse a la educación pública se refiere también a una educación con oportunidades; es por eso, “que en conjunto con la Gerencia de la Corporación y la Directora del Gabriela, se ha querido ayudar a Diana que pronto viajará a México”.

Por su parte, la directora del Liceo Gabriela Mistral, agregó que es sumamente grato para el colegio saber que una ex alumna está brillando con luces propias proyectando su vida hacia un gran futuro muy prometedor.

“Nos llena de felicidad que una ex alumna reconozca que el hecho de haber llegado al Gabriela Mistral la ayudó para lo que hoy en día está logrando. Diana fue una alumna extranjera que aprovechó las oportunidades; por ende, hoy muchos de nuestros alumnos extranjeros y chilenos tienen la oportunidad de seguir hacia adelante y caminar en la dirección de la excelencia”.

“Sentí mucho apoyo y estoy agradecida”

Consecuente con el tema, se debe hacer mención a las palabras de María Mendoza, madre de Diana quien indicó que en el Liceo Gabriela Mistral siempre la hicieron sentir seg ura y “me recordaban siempre que todo iba a salir bien, que no me preocupara y aunque muchas piedras se han atravesado hemos seguido hacia adelante”.