Diputado Juan Antonio Coloma sostuvo importante reunión con el Ministro de Salud para reformar la Compin

Una importante reunión con su par Javier Macaya, y el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo el diputado de la Unión Demócrata Independiente por el distrito 14, Juan Antonio Coloma Álamos, para expresar al titular del Minsal, la necesidad urgente de avanzar en una reforma a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin.

Luego de los últimos hechos, donde usuarios han realizado importantes protestas, dando a conocer su malestar por el mal servicio que –sienten ellos- presta la Compin, surge esta reunión, donde el secretario de Estado manifestó la necesidad de generar diversas mejoras a la institución.

Por ello, el diputado Juan Antonio Coloma, una vez terminada la cita, señaló que el objetivo de la cita fue “avanzar en una reforma que me parece fundamental, que es reformar el Compin. Hoy en Chile, nos hemos acostumbrado a actuar desde la mala fe, o sea, que si una persona presenta una licencia médica, el Servicio de Salud tiene que investigar si es o no es real, si está o no justificada”.

A su vez, el diputado Coloma agregó que “nosotros estamos proponiendo un cambio de paradigma, un cambio de lógica, donde la licencia en el Compin sea recibida de buena fe: que se pague, pero si se descubre que, ya sea un médico o un paciente, le están haciendo trampa al sistema, le caigan, como decimos en Chile, “las penas del infierno”.

Más adelante, el diputado Coloma añadió que “tenemos que empezar a entender que cuando una persona está enferma y presenta licencia médica, no hay nada peor que, aparte de la enfermedad que tiene, se le sume a esto, los problemas que tiene para recibir el pago de su licencia. Pero también es cierto que muchas personas actúan desde la mala fe, y se aprovechan del sistema. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es cambiar la lógica: donde se le crea a la persona que va a presentar licencia, y si se descubre que está haciendo trampa, el médico sea inhabilitado para seguir entregando licencia, y al paciente, se le prohíbala posibilidad de presentarla por la misma enfermedad”.