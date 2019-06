Ministra Cubillos llama a profesores a que «recapaciten» y vuelvan «cuanto antes» a clases

Fuente: Emol.com

Luego de que ayer los profesores rechazaran la propuesta del Ministerio de Educación y decidieran mantener su paro indefinido, la ministra del ramo, Marcela Cubillos, llamó a los docentes a que «recapaciten» y se retomen las clases «cuanto antes». «El llamado es a que recapaciten, que vuelvan a ese documento que se acordó y trabajó con su participación y con los equipos del ministerio, y que eso permita dar una salida a esta situación, y que cuanto antes puedan volver los profesores a la sala de clases y los niños recuperar también la normalidad», sostuvo la ministra.

Recordó que la propuesta que les entregó el ministerio fue acordada «después de casi siete horas de trabajo» entre la directiva del Colegio de Profesores y el equipo del Mineduc, liderado por el subsecretario. «El llamado principal es a que el Colegio de Profesores vuelva a ese documento que se trabajó con ellos, que acordaba una fórmula de solución al conflicto», insistió. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, ha cuestionado que Cubillos no participe personalmente en las negociaciones con el gremio, y la acusó de ser «una ministra ausente, que no se involucra» y que «manda al subsecretario (a negociar), que no tiene tantos poderes, mientras ella «toma palco».

Consultada hoy si hay alguna posibilidad de que los profesores puedan negociar con ella, Cubillos se limitó a responder que «el equipo del Colegio de Profesores y el equipo del Ministerio de Educación, liderado por el subsecretario, estuvieron negociando durante dos días completos la semana pasada y fruto de ese trabajo se acordó un documento de solución».