Melipillana con tu su experiencia tras vivir 35 años en Venezuela

Ana Pesoa Núñez, es una chilena que como bien ella lo dijo tuvo la dicha de vivir en Venezuela durante 35 años. Llegó de nuevo a su Patria, hace dos años para brindarle a su esposo más probabilidades de vivir pues, le dio cáncer y a causa de la crisis por la que está atravesando dicha Nación ahogada por la dictadura de Nicolás Maduro, tuvo que regresar para poder cumplirle el tratamiento y brindarle más tranquilidad.

Su esposo, lamentablemente murió a los dos meses de haber llegada nuevamente a la que fue su tierra, ya que también era chileno; sin embargo, esta dama contó que en Venezuela vivieron momentos inolvidables.

“Todo lo que logramos fue allá, vivimos en el estado Monagas, logramos tener negocio y tener una vida económicamente muy estable pero la crisis a la que la revolución llevó a ese país, nos obligó a migrar por segunda vez”.

Llegaron a la referida Nación con dos maletas y una propuesta de trabajo para su esposo quien se dedicó a la carpintería y otras ramas de la construcción “pero sin duda avanzamos y logramos cosas maravillosas en Venezuela. De allá tengo recuerdos hermosos, de hecho mis nietos son venezolanos, tuvimos casa propia y hasta un negocio”.

“Nos vinimos nuevamente a Chile porque en Venezuela no había medicinas. Abandoné mi país a los 32 años no por asuntos políticos sino porque a mi esposo le salió una buena oportunidad de trabajo en tierras venezolanas; mi vida, hasta el momento la he compartido entre ambos países y llegue nuevamente para comenzar desde cero pero gracias a Dios vamos bien”.

Asimismo contó, que la hija que tiene es chilena aunque llegó a Venezuela teniendo apenas un año; ellos hoy en día al igual que ella, habitan en Melipilla pues, “me los tuve que traer porque no conseguían ni siquiera comida, llegaron a Chile por tierra pero gracias a Dios ahora están mucho mejor”.

“Me tuve que traer a mis nietos y a mis hijas, ellos no tenían como salir de allá así que les tocó viajar 15 días por tierra. Hoy en día, ya están en una casa alquilados y su situación está mejor. De Venezuela, recuerdo cosas hermosas, su gente sencilla y muy amable”.