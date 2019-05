Usuario de Banmédica pidió apoyo de los políticos para que eviten el cierre de la sucursal de Melipilla

Artemio Ramos, afiliado de Banmédica pidió el servicio de este medio de comunicación para manifestar públicamente su descontento por el cierre definitivo de la sucursal de dicho establecimiento en Melipilla.

Alegó, que son muchas las personas mayores que no tienen acceso a internet y muchos menos, saben manejar plataforma digitales con el agregado de que, “la mayoría que vive en el campo y ni siquiera tenemos el servicio de internet”.

“Banmédica no puede cerrar su sucursal en Melipilla y dejar a sus afiliados de Melipilla sin un lugar a donde acudir. No todos manejan la tecnología y ni siquiera, tenemos los medios para comprar computadoras para usar internet”, insistió en decir Ramos quien le hizo un llamado “a los políticos de la zona, especialmente al gobernador Javier Ramírez, al Alcalde, Concejales y al diputado Coloma para que nos ayuden y tomen cartas al asunto evaluado algunas posibilidades para que no procedan al cierre de la oficina de Banmédica que es bastante concurrida”.