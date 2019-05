Sobornos en universidades de EE.UU: Empresario chileno se declara culpable y admite que pagó US$ 300 mil

Fuente: Emol.com

Agustín Francisco Huneeus, empresario viñatero involucrado en el polémico caso de sobornos en prestigiosas universidades de EE.UU., se declaró culpable durante este martes, tal como adelantó el Departamento de Justicia estadounidense a principios de abril, luego de que el chileno aceptara un acuerdo con la justicia americana.

Huneeus, acusado por el delito de conspiración para cometer fraude admitió ante el tribunal federal de Boston haber pagado una suma de US$ 300 mil a William Singer, con el fin de asegurar un cupo para su hija en un establecimiento de elite, según consignan medios locales. Asimismo, el empresario reconoció que pagó a una persona para que ayudara a su hija a pasar el examen SAT, una prueba estandarizada que es utilizada como sistema de admisión en una extensa red de universidades de EE.UU., y para que la designaran como recluta de waterpolo para la Universidad del Sur de California.

A través de una declaración pública difundida luego de la audiencia, Huneeus dijo asumir «toda la responsabilidad por mis acciones ilegales» y ofreció disculpas a «los estudiantes que trabajan arduamente para ingresar a la universidad por sus propios méritos», así como a sus familias. «Mi vida ha estado dedicada a mi familia y a las personas con las que he trabajado y para las que he trabajado», dijo. «Los he decepcionado a todos y me avergüenzo de mí mismo. Aunque me gustaría poder volver y tomar decisiones diferentes y mejores, por supuesto que no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es decir: Lo siento y lo siento. ¿