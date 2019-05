Realizada charla de suplementación deportiva

Una charla de suplementación deportiva fue realizada en días pasados abierta al público en general y completamente gratis en la sala de Box crossfit del gimnasio Activegym. La misma, fue organizada por Nicolas Jara, entrenador de dicha disciplina quien comentó que la idea surgió ante la necesidad de muchas personas que se les acercaban para pedirles orientaciones en cuanto a las proteínas o suplementos que deben tomar para mejorar su cuerpo y forma de vida.

“Siempre son las mismas preguntas y me di cuenta que había mucha ignorancia sobre el tema y como tengo un diplomado en suplementación deportiva, se me ocurrió esta actividad para informar a la gente y enseñarles que no es comprar algo que le ofrecen que hace milagro cuando quizás están comprando un producto que nos los beneficia y eso se debe a un problema de desinformación”.

Asimismo indicó, que en para el momento participó también Mauricio Olivero, kinesiólogo, Leandro Quiroz y Moira Maizón.