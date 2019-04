Con pago web y móvil más simple, Tesorería recuerda que este 30 de abril venceprimera cuota de contribuciones 2019

TGRestrenó mejoras en su sitio web y aplicación móvil, además de los múltiples canales de pago disponibles para simplificar el trámite.

El próximo martes 30 de abril vence el plazo para el pago de la primera cuota de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas, también conocido como impuesto territorial. Con este fin la Tesorería General de la República (TGR) aplicó una serie de mejoras a su sitio web y también en TGR móvil, para facilitar aún más este trámite mediante tarjetas de crédito o débito. Entre otros, la renovada plataforma facilita la búsqueda de propiedades por dirección para quienes no conocen o no recuerdan el número de rol, permite agregar varios roles al carro de pagos y acceder a condonación por pago total de deudas por este concepto.

“En TGR queremos seguir avanzando en el desafío de mejora continua de nuestras plataformas, para que nuestros usuarios y contribuyentes puedan acceder a los trámites de manera moderna, eficiente, más simple y más amable”, afirmó el Tesorero Provincial de Melipilla, don Esteban Cuello Mena, quien hizo un llamado a los contribuyentes a cumplir con este pago dentro del plazo y,de esta manera,evitar los recargos que se aplican conforme a la ley para quienes se atrasen. Para ello, los contribuyentes tienen acceso a los avisos de pago (recibo de contribuciones) online en tgr.cl. Con ese documento, pueden concretar la operación en los más de 2 mil puntos de atención de Caja Vecina,BancoEstado, sucursales Sencillito.

Además, los contribuyentes de localidades apartadas pueden obtener los cupones de pago en alguna de las 240 oficinas de ChileAtiende y luego concretar el pago en alguna sucursal bancaria o locales de CajaVecina y Sencillito.

Buscando que los contribuyentes tengan vías más expeditas para cumplir con este compromiso, TGR ha desarrollado nuevos canales de pago, complementarios de la tradicional atención presencial. Entre éstos destacan la aplicación para teléfonos móviles y la plataforma PayPal, para quienes se encuentren en el extranjero.

Durante este año, la TGR ofrecerá nuevas funcionalidades en la atención al público, a través de este tipo de módulos: la integración de otros pagos de deuda fiscal con código CID (similar al código de barras), disponible en diversos formularios de pago de la institución.

Junto con lo anterior, la autoridad llamó a los contribuyentes de la tercera edad que tengan una situación socioeconómica vulnerable, a verificar si son elegibles para recibir el beneficio de una rebaja en esta obligación fiscal.

El Tesorero Provincial de Melipilla subrayó que el pago de contribuciones va en directo beneficio delos gobiernos localesdel país, es decir las municipalidades. Destacó que en 2018 los ingresos por este concepto alcanzaron a $ 824.928millones, cifra superior en 14,8%, respecto del 2017. A su vez, la mayor parte de estos recursos se destinan al Fondo Común Municipal (FCM), destinado a transferir recursos desde las comunas de mayores ingresos a las que cuentan con menores recursos, según lo dispone la Ley 18.695.

El año pasado el FCM acumuló y distribuyó $ 1,4 billón, provenientes del pago de contribuciones (incluyendo derechos de aseo municipal) y del pago de permisos de circulación, patentes comerciales y otros. Esta cifra representó un alza de 10,4% respecto de 2017 y se explica por el aumento en los reavalúos de bienes raíces y de los roles afectos (número de propiedades), con aumentos de 35,3% y 6,8%, respectivamente.