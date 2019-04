Seminario de activación de Glándula Pineal en Melipilla con Carola Correa

***Al activar la Pineal, recuperarnos el 90% de nosotros mismos, con lo cual, los resultados que comenzamos a obtener son de altísima calidad***

El próximo 11 y 12 de mayo en Melipilla, será realizado un seminario de suma interés para la ciudadanía. Se trata de la activación de la Glándula Pineal y los dos días de jornadas estarán a cargo de Carola Correa, presentadora de televisión, chef y creadora de auténticos menús para la felicidad.

Las instalaciones del Hotel Los Troncos, será el lugar para la realización de este seminario considerado único y como una oportunidad imperdible. El sábado 11, iniciará a las 14:00 hasta las 20:30 horas y el domingo desde las 10:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.

Las personas interesadas en asistir a este seminario pueden escribir a través de la página www.carolacorrea.cl o comunicarse al fono 956122763 donde le ofrecerán detalles sobre el costo y reservación ya que, los cupos son limitados y quedan pocos.

En este sentido, Carola Correa con toda la experiencia que la acompaña en el tema relacionado con la activación de la mencionada glándula comentó sentirse emocionada por su pronta visita a Melipilla y contó, que cuenta con un amigo en la Comuna que se hizo la activación de la Pineal en Olmue hace algún tiempo y “después de experimentar los maravillosos cambios en su vida, quiso llevarme a Melipilla para que sus amigos y toda la comunidad pueda vivir esta experiencia y estoy encantada porque hay muchos inscritos”.

¿Qué es la Glándula Pineal y como se activa?

En las declaraciones que Carola Correa ofreció para el diario El Labrador, explicó que la Glándula Pineal, es un órgano del tamaño de una lenteja, ubicado entre los dos hemisferios del cerebro. Su función principal es producir melatonina, que tiene cualidades antioxidantes, poder inmunológico frente a varias enfermedades, además es reconocida como reguladora del sueño y de los ciclos biológicos. Su activación contribuye a la expansión de las capacidades de la memoria, de la concentración y de la creatividad, entre otros grandes beneficios.

La activación de la misma, es necesario “comprender que no es lo mismo que entender” y acotó, que al activarla es posible conseguir la respuesta a tantas interrogantes como de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.

En sus palabras indicó, que es un proceso de encendido en el cual se tocan cuatro puntos los que hacen que el vehículo (el cuerpo) se encienda por completo, elevando así la calidad del Sentimiento lo que permite comenzar a crear resultados, en todo sentido, de muchísimo mejor calidad.

Igualmente aclaró que todas las personas tienen una Glándula Pineal “epifisis”; no obstante, a los siete años aproximadamente está se “desactiva” y ocurre cuando “comenzamos a creer cómo real lo que en este campo ocurre. Recordemos que lo real es en lo invisible, el resto son meros resultados”.

¿De qué se encarga la Glándula Pineal?

Carola Correa, quien además ofrece a través de su portal electrónico diferentes recetas saludables y económicas, señaló que la glándula mencionada es la que secreta la hormona de la Melatonina, la cual es la encargada de entre otras cosas tener sueños reparadores, dejar de usar la placa para dormir y amanecer descansados.

Por otro lado, la melatonina se encarga de la regeneración celular, lo que produce que “nos enfermemos menos y que nos recuperemos mucho más rápido. También al activar la Pineal se produce una maximización del potencial de creación que se traduce en tener buenas y nuevas ideas, cómo lo dice el dicho se nos ilumina la ampolleta”.

Pero lo trascendente de activar la Pineal es que nos permite recuperar ese 90% de nosotros mismos, con lo cual, los resultados que comenzamos a obtener son de altísima calidad.

Beneficios de asistir al seminario

De acuerdo a lo declarado por Carola Correa, el seminario, es “la escuela de nosotros mismos ya que, nos permite conocernos y sacar nuestra mejor versión, para desde ahí, situarnos en el lugar que nos corresponde, saber realmente cómo funcionan las leyes y comenzar a aplicarlas en la vida diaria”.

Además de lo antes expuesto otorga conocimientos trascendentes que “todos debiéramos conocer para comenzar a crear nuestra vida y salir del el estado robot lo que cautivo hace ya 8 años de esto, es que es Auto maestría, todo depende de cada uno. Es un método absolutamente libre, nos hay maestros, no hay templos, no es una religión ni un movimiento. No hay que seguir a ningún maestro, sino que se comprende que el Maestro habita dentro de cada uno. Si la persona es Católica, después de activar la pineal, será mejor católico. Si es budista, será mejor budista, si es cocinero, será mejor cocinero y si es ingeniero lo mismo. Es sacar la mejor versión de uno para Crear la vida que merecemos y que soñamos”.