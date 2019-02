Existe alerta por los contenidos que aparecen en el foro Nido.org, un sitio que se caracteriza por compartir fotografías y datos privados para amedrentar a las afectadas. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género aseguran que localizarán a los responsables y que “van a tener que responder ante la justicia”. Esta preocupación también afecta a una joven de Melipilla.

Muchas veces la intimidad de las personas se ve vulneradas por comentarios principalmente en redes sociales pero ahora el temor se acrecentó y con actos de violencia porque en Nido.org, un sitio dedicado a extraer fotos íntimas de mujeres e información personal desde sus redes sociales.

La expansión de esta amenaza llevó a que la Policía de Investigaciones iniciara un monitoreo de la actividad de este sitio y otros similares. La entidad confirmó que ha recibido múltiples consultas de afectadas.Una de las dificultades para perseguir este tipo de hechos, indican desde la policía civil, reside en que quienes gestionan estas páginas cambian constantemente su dirección IP,entre otros parámetros que permitirían descubrir su origen.

El foro de Nido.org, el cual fue cerrado el día de ayer, sumaba casi 10.000 inscritos, también publicaba información personal de las afectadas. Los participantes en dicho foro se jactaban de su capacidad para obtener datos e incluso planificar seguimientos y amedrentamientos a sus víctimas.

En Melipilla también hay preocupación por esta plataforma y en la colectiva “Helena” buscan establecer la veracidad de los hechos que se dan a conocer, en este sentido comunicaron que “se están enviando mensajes a chicas de Melipilla amenazándolas que las van a matar, que las van a violar, les dicen que saben donde viven, con quién salen y adónde van”.

Muchas veces este temor es infundado pero al conocer casos de chicas que se han visto afectadas en otras ciudades del país, por lo mismo el llamado es a las mujeres a estar atentas y denunciar estos hechos. “Nosotras no sabemos qué hacer con esta situación y es importante tomar medidas de precaución, se sabe que algunas cosas son falsas y que hay otras reales, acá en Melipilla se está formando un ambiente de miedo y de pánico que no quieren salir solas, la idea es que no nos quiten la libertad” dio a conocer una de las integrantes de la colectiva Helena.

Finalmente, dijeron que “es importante mantener la calma y tomar precauciones especialmente ahora que las chicas van a entrar al colegio, es importante que nos hagamos cargo de esto como comunidad melipillana” concluyen.