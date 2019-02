Inicio del año escolar en la provincia de Talagante tiene fechas precisas

Ingreso masivo tendrá lugar el martes 5 de marzo, mientras que los primeros alumnos sólo podrán entrar a clases a partir del viernes 1º de marzo y nunca antes de esa fecha

Con instrucciones bastante precisas respecto del ingreso a clases cuentan desde enero pasado los establecimientos educacionales de la zona, a partir de instrucciones precisas entregadas por la Dirección Provincial de Educación Talagante-Melipilla. Así lo precisó a este medio de comunicación el jefe de dicho servicio, Julio Gálmez, quien explicó las razones para evitar el ingreso demasiado anticipado de colegios durante el mes de febrero, como ocurría en años anteriores.

“Tenemos un calendario escolar regional en función de las directrices que dicta el Ministerio de Educación (Mineduc) y, aparte de eso, nosotros lo ponemos a disposición de todos los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, de los particulares pagados con reconocimiento oficial, y, también, de los del sector municipal, y ahí ellos tienen cierto margen para adecuarlo a sus realidades”, sostuvo el Director Provincial de Educación, quien precisó que ese proceso de consulta y ratificación concluyó el 15 de enero pasado.

“Ese proceso ya se llevó a cabo con todos los establecimientos de la jurisdicción de las dos provincias, Talagante y Melipilla. Muchos adelantan el ingreso, pero nosotros como política local sólo permitimos el adelantamiento del ingreso dos días, no más porque si no se ve entorpecido con un derecho que adquirieron los asistentes de la educación, dado que a partir de esta temporada, enero y febrero, ellos ya a través de una ley obtuvieron el beneficio de las vacaciones con el mismo concepto que tienen los docentes”, precisó Julio Gálmez.

En tal sentido, el director sostuvo que “en general” tal disposición fue bien entendida y ya se dictaron todas las resoluciones para aquellos colegios que hicieron pequeñas modificaciones al calendario escolar 2019. “Generalmente, esas modificaciones están señaladas para días interferiados, cuando hay feriados al medio de la semana y tiene distintos fundamentos. El principal es que cuando se producen estos interferiados y hay clases, hay mucho ausentismo, porque la familia aprovecha de juntar el feriado con el fin de semana y hacen otras actividades”, comentó Julio Gálmez sobre este aspecto.

Finalmente, el Director Provincial de Educación Talagante-Melipilla afirmó que existe un calendario escolar definido y concordado con las distintas comunidades educativas y no existe inconveniente alguno en estos momentos. “Atraso después del día 5 de marzo no tenemos ninguno, no hay ninguna situación especial que pudo haberse dado, porque hay colegios que tienen problemas de infraestructura, hacen reparaciones o ampliaciones mayores, y a veces ellos necesitan tener un tiempo mayor y solicitan aplazar el ingreso. De eso no tenemos ningún caso”.