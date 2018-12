Concejal Jerez aseguró que no puede existir una feliz navidad y un prospero año nuevo cuando hay familias que no tienen que comer

“Me resulta incomodo ver insatisfacciones en el pueblo, ver que hay gente que tiene hambre, que no tienen trabajo, que la pobreza es un flagelo que lo persigue y que las instituciones que deben estar al servicio de ellos no hagan su trabajo”, así comenzó las declaraciones el concejal de Melipilla, Darío Jerez para destacar que no puede existir una feliz navidad y un prospero año nuevo cuando todavía hay familias que no tienen ni siquiera que comer.

“La navidad no es tan feliz, hay pobreza de donde se derivan una serie de problemas de vulnerabilidad en lo social, habitacional, emocional y en la salud, lo que provoca la disminución del nivel de felicidad”, aseveró.

En este sentido, manifestó sentirse complacido por quienes sí tuvieron la oportunidad de tener una feliz navidad pero, para los que no, les envió un mensaje de esperanza y optimismo recordándoles que hay que sobreponerse ante todos los obstáculos que se puedan presentar pues, “el ser humano aunque se doble siempre debe seguir en pie ya que todos estamos propensos a pasar por situaciones difíciles”.