Desarrollar sitios para móviles es la recomendación en nuevo Cybermonday

La experiencia del usuario y un acceso de entre 50 y 60% a los eventos de eCommerce desde dispositivos móviles, insta al retail a diseñar plataformas ágiles y dinámicas pensadas en el usuario de smartphones y tablets, y adaptarlos luego para desktop.

El próximo domingo 7 de noviembre comienza una nueva versión de Cybermonday, y EXCEDA, partner tecnológico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), responsable de la disponibilidad de contenidos y la ciberseguridad del sitio oficial desde 2010, sugiere cambiar el foco de desarrollo web ante la creciente conectividad desde móviles.

Tras los últimos eventos masivos de eCommerce, en los que EXCEDA es partner tecnológico, se observa un acceso preferente desde móviles en un 50 a 60%, e incluso 70% en Cyberquinta, demostrando la importancia de mejorar la experiencia del usuario móvil, que busca sitios responsivos y seguros en la inmediatez, para navegar y comprar.

Rodolfo Labarca, country manager de EXCEDA, representante de Akamai Technologies en Latinoamérica, explica que las marcas deben desarrollar sitios para móviles y adaptarlos para desktop, tras la predominante conectividad desde smartphones y tablets. “Las marcas no deben subestimar este tipo de eventos. Si bien las empresas ya participantes están preparadas para enfrentar una demanda de tráfico que se multiplica entre 4 y 10 veces respecto de un sitio estándar, las marcas nuevas experimentan caídas entre un 10 y 15%, y necesitan construir sitios según las necesidades actuales del usuario, en experiencia y seguridad”, comenta el ejecutivo.

Octubre ha sido designado el Mes Nacional de la Ciberseguridad y en este sentido, el especialista señala que las marcas participantes en Cybermonday deben optimizar los desarrollos, revisar ciclos de publicidad gráfica, usar protocolos http 2.0; es decir, verificar aspectos comerciales y técnicos. “Las marcas deben revisar la elasticidad de su infraestructura y realizar pruebas de estrés. Tras los ataques que experimentó la banca, Chile es un blanco de interés para los hackers”, añadió.

DESCONFIAR DE OFERTAS EN REDES SOCIALES, SOLO COMPRAS EN SITIOS SEGUROS

Tras la exigencia de códigos de seguridad para la banca impuesto por la Superintendencia de Bancos, Rodolfo Labarca recomienda que el retail adopte los mismos protocolos. “Finalmente, es el comercio el que opera con los datos financieros de todo usuarios. El negocio del ciberdelito no busca botar un sitio, sino robar datos sensibles y venderlos clandestinamente a la brevedad, por ello la necesidad de comprender que la inversión en ciberseguridad es un imperativo en el mundo de hoy”, asegura.

En términos generales, performance o rendimiento, seguridad y experiencia usuaria son los principales pilares por garantizar en Cybermonday. EXCEDA explica que si bien los ataques de denegación de servicio distribuido DDoS no han disminuido (y buscan botar un sitio), en los últimos 18 a 24 meses, han aumentado exponencialmente los ataques aplicativos web, ello principalmente por el creciente número de dispositivos conectados por el IoT, desde smartTV hasta refrigeradores y móviles. “Con el afán de vender y sumarse a estos eventos masivos cada vez más exitosos, los retailers olvidan que deben prepararse para hacerlo de buen modo, sin dejar detalles al azar, dado que de ellos depende la fidelidad de los usuarios y la evaluación de un evento o campaña”, sostiene Labarca.

Herramientas de mitigación como un Web Application Firewall, antidenegación de servicio, scanner de vulnerabilidades, pentesting, son algunas de las herramientas compatibles con un evento como Cybermonday. Asimismo, el experto recomienda a los usuarios comprar de forma responsable y segura, dudar de promociones en redes sociales de marcas no participantes, ofertas demasido increíbles verificando precios, marcas desconocidas, usar dispositivos propios y no usar redes wifi libres, a menos que sea para navegar y no comprar. Los hackers suelen crear sitios ficticios, cambiando el facement, con el objetivo de robar datos sensibles más que derribar un sitio.

EXCEDA anticipa que Cybermonday superará el 55% de los accesos desde móviles. Asimismo, de acuerdo a los últimos reportes se seguridad de Akamai, las industrias latinoamericanas más vulnerables a ataques, siguen siendo banca, eCommerce, servicios de Gobierno y videojuegos.

A modo de desafíos, el partner tecnológico de la CCS, explica que el comercio debe adaptarse a las necesidades del usuario no bancarizado, aquellos que no tienen tarjetas de débito o de crédito. En este sentido, comenta Labarca, otros países han incluido la venta de cupones electrónicos que permiten reservar una oferta online propia del evento cyber, para luego hacerla efectiva en la tienda física comprando con efectivo.

EXCEDA es una organización dedicada a la seguridad en Internet, la aceleración de contenidos web y la optimización de la experiencia a nivel de usuario. Con más de 17 años de trayectoria y presencia en países como Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, Estados Unidos y España, la marca es representante de Akamai Technologies y gracias a una red de 210.000 servidores en 125 países, entrega reportes estadísticos sobre conectividad y ciberseguridad.